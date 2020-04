Bisaccia a lutto. Addio a Don Antonio Tenore La scomparsa del prete, cordoglio in paese

Bisaccia piange don Antonio Tenore. Tutta la comunità civile e religiosa e' raccolta nel dolore per la perdita dello storico parroco, che tanto ha fatto negli anni.

"Don Antonio Tenore è tornato alla casa del Padre. Orgogliosamente attaccato alla nostra Bisaccia. Sempre presente a difesa dell'Alta Irpinia con grande impegno e passione.

Una comunanza di fede e di amicizia.". Questo il messaggio di cordoglio e il ricordo di Pietro Mitrione dell'associazione inlocomotivi.

Nelle prime ore della mattina il messaggio dell’arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi monsignor Pasquale Cascio haannunciato a fedeli e cittadini la dolorosa scomparsa:

Fratello e Presbitero della nostra Chiesa Diocesana.

Ha servito e amato l’umanità nella Chiesa in qualsiasi condizione e situazione,con libertà di spirito, con profonda cultura e con concretezza di opere.

La fedeltà al ministero e al lavoro,la sua franchezza profetica rimarranno di esempio e di conforto per la sua Famiglia e per noi tutti.

Il rito esequiale si svolgerà nella giornata di domani presso il Cimitero di Bisaccia in forma strettamente privata. L’attuale situazione, infatti, non ci permete di essere presenti.Quando terminerà questo periodo di costrizione ci ritroveremo per celebrare la santa messa di suffragio.

Lo affidiamo all’amore del Padre.Siamo invitati alla preghiera, per ringraziare il Signore, per il dono del servizio alla Chiesa offerto con amore e dedizione nel vivere il suo ministero di presbitero.