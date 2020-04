Covid, anziana muore al Moscati. Lutto ad Ariano La 90enne del Tricolle dopo settimane di ricovero e' morta nel pomeriggio ad Avellino

È deceduta, questo pomeriggio, nel Covid Hospital dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, una 90enne di Ariano Irpino. L’anziana, affetta da Covid-19, era ricoverata alla Città Ospedaliera dal 16 marzo scorso. Si tratta dell'ennesimo decesso per il Tricolle per Coronavirus. Numerosi gli anziani che hanno perso la vita. Intanto, scadrà domani la proroga per la zona rossa voluta dal governatore De Luca per Ariano Irpino, per arginare i contagi e bloccare la diffusione del virus.