Chiusano. "Pizza, pasta e mascherine gratis alla comunità" Il sindaco: noi non facciamo proclami, ma i fatti



Dopo aver donato per primi agli inzi di Marzo mascherine e gel iginizzante prosegue ogni 15 giorni la consegna di mascherine gratuite sino ad esaurimento dell’Emergenza Covid 19. Si tratta di mascherine sterili, multistrato e pluriuso, consegnate con apposito modulo di accettazione presso la sede del CoC, sotto il coordinamento del vigile urbano Gisildo Moschella e l’ausilio logistico della Protezione Civile di Chiusano;

La consegna delle mascherine proseguirà ogni giorno dal lunedì al Venerdì presso la sede del Comune dalle 8 alle 13.

Grazie alla Misericordia inoltre sono state distribuite visiere per tutti i commercianti e operatori sanitari non solo di Chiusano ma anche in alcune sedi della Provincia.

"Inoltre sono stati consegnati alle imprese che a breve riapriranno i cantieri mascherine e visiere come sei di collaborazione tra Stazione appaltante e committente - si legge nella nota stampa del comune -.

Continua inoltre il Tour della solidarietà . Da Sabato 25 Aprile dalle ore 9 saranno consegnate direttamente a casa, firmando un registro di accettazione, le pizze con 8 pezzi con la Collaborazione della consigliera Pina Dello Russo, della protezione civile e di IrpiniaCoffee. Le pizze sono acquistate dal Sindaco e dall’amministrazione comunale come segno di vicinanza a tutta la popolazione di Chiusano; Da Mercoledì 30 Aprile sino ad esaurimento sara’ Consegnata, per le famiglie di Chiusano e grazie al Pastificio Graziano, un pacco di pasta artigianale. I fatti non le Chiacchiere! - conclude il sindaco nella nota stampa -".