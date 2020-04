La vicinanza concreta del Comune di Savignano al Frangipane Donazione importante al reparto Covid diretto dal primario Annamaria Bellizzi

Sei Monitor Multimetrico P16 Pc-3000, 25 saturimetri da prendere in carico quale dotazione di reparto, 15 visiere, tutto frutto di donazioni pervenute al Comune di Savignano Irpino, sono stati indirizzati al reparto Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane nelle mani del primario Annamaria. Bellizzi. A consegnarli in rappresentanza del sindaco Fabio Della Marra, il comandante della polizia municipale Rocco Ciampone e il responsabile del gruppo comunale della protezione civile Pierluigi La Manna.

La lettera del sindaco Fabio Della Marra:

Con la presente, anche a nome del Centro Sociale Polivalente per Anziani San Nicola e dell’intera cittadinanza, intende esprimere a lei ed a tutti i suoi collaboratori di ogni ordine e quindi al personale medico e non, un chiaro messaggio di gratitudine e riconoscenza per il grande lavoro svolto nel corso di questa interminabile emergenza sanitaria mondiale (pandemia).

Questa occasione è propizia affinché si possa consegnare nelle sue mani, nel profondo rispetto delle volontà di chi ha inteso organizzare la raccolta fondi, il materiale donato.

Sono e siamo certi che lei e tutti i suoi collaboratori sapranno apprezzare questo, seppur piccolo, sforzo posto in essere dall’ente e dal Centro Polivalente giusta deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 31.03.2020 e della sua piccola ed umile comunità, così come sono e siamo certi, che questi strumenti serviranno a migliorare la qualità di un reparto già eccelso che volge la sua esclusiva attenzione al bene ed della salute pubblica.