Grottaminarda: oggi riapre il cimitero La comunicazione del sindaco Angelo Cobino

Già effettuate le scrupolose operazioni di sanificazione, il cimitero comunale riapre al pubblico, sempre, naturalmente, con le dovute cautele.

Da oggi, 4 maggio, così come stabilito dall'ordinanza n. 9 del sindaco, emanata in data 29 aprile, sarà possibile fare visita ai propri cari defunti. L'accesso sarà consentito nei consueti orari di servizio esclusivamente dal cancello laterale sito in via Dei Cipressi con modalità contingentate per un massimo di 15 persone per volta.

La visita non potrà durare più di 15 minuti. Obbligatorio indossare i dispositivi di protezione quali mascherina e guanti monouso. Obbligatorio anche rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro evitando assembramenti.

La chiusura al pubblico era stata, ovviamente, condizionata dalle misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, dettate dai vari dpcm e dalle ordinanze regionali ed ora con molta cautela si cercherà di conciliare le esigenze di riprendere il sentito culto dei defunti con quelle prioritarie ed ineludibili di continuare a tutelare la salute pubblica.

Dunque, ancora una volta, il sindaco, l'assessore alla sanità e l'amministrazione tutta fanno affidamento al grande senso civico e di responsabilità già dimostrato dalla comunità grottese affinchè le visite al cimitero si svolgano nella maniera più adeguata a questa, ancor delicata, fase di emergenza sanitaria.