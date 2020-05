Cimiteri Aiello: "Strutture non sicure, meglio chiuderle" La denuncia del consigliere di minoranza Lomazzo

“Ho inoltrato una richiesta urgente di verifica delle condizioni di sicurezza dei cimiteri di Tavernola e Aiello. Se le due strutture non sono sicure meglio chiuderle di nuovo immediatamente” – senza mezzi termini la denuncia del consigliere di minoranza Manlio Lomazzo -.

“Trovo inaccettabile una situazione del genere il giorno dopo la riapertura delle due strutture dopo lungo tempo. È intollerabile che prima di riaprire non si siano fatti controlli e manutenzione seri.”

“Da un sopralluogo effettuato dal sottoscritto, in entrambe le strutture risulta palese il problema sicurezza generale, sintetizzabile nelle foto in allegato dove è chiaro che i calcinacci che si trovano a terra avrebbero potuto ferire qualcuno”.

“Non riesco davvero a spiegarmi per quale motivo si sia provveduto alla riapertura delle strutture senza, evidentemente, preoccuparsi di un controllo accurato sulle condizioni di sicurezza delle stesse: una mancanza grave già in condizioni normali, che diventa inaccettabile in occasione di una riapertura dopo un lungo periodo”

"Ieri sono stati riaperti i cimiteri comunali anche dietro grandi proclami mediatici e con inviti precisi ai cittadini di utilizzo di dispositivi quali mascherine e guanti. Beh, mi viene da dire che probabilmente è sfuggito che la mascherina di certo non protegge dai calcinacci che possono caderti in testa!”