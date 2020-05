"C'è un positivo al virus.Ha avuto contatti con altre persone" Il sindaco di Casalbore: pochi giorni fa zero contagi, oggi un nuovo infetto

Un nuovo caso di coronavirus a Casalbore e torna la paura in un comune dove solo pochi giorni fa si era azzerato il numero delle persone infette dal Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco, Raffaele Fabiano, in una videoconferenza straordinaria in cui spiega tutte le preoccupazioni legate ai rischi di contagio. Un video messaggio introdotto da un posto in cui l'amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad ascoltare le parole del primo cittadino. "Putroppo, vi dobbiamo comunicare che abbiamo un caso positivo. Si tratta di una persona che risiede a Casalbore ed è ricoverato, attualmente, all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Abbiamo appreso questa notizia stamattina e verificato tutti i contatti di questa persona. Si tratta di una persona matura ed, essendo affetto da altre patologie, non usciva più di casa da diversi mesi. Nonostante ciò, era destinataria di visite, a partire dal 4 maggio. I componenti della sua famiglia hanno, a loro volta, avuto altri contatti con l'esterno e sono stati subito isolati". Un caso su cui si prova a porre rimedio. Il primo cittadino di Casalbore ha voluto informare subito i concittadini. La notizia si è rapidamente diffusa in tutto il comprensorio.

"Ho notificato la notizia a tutti i nuclei familiari che hanno avuto, nei quattordici giorni precedenti all'attestazione della positività di questo paziente, contatti con la persona in questione. Per questo motivo, domani avremo il primo test sierologico di una persona che ha avuto contatti con il soggetto positivo e con altri nuclei familiari. Non appena avremmo il responso dal sierologico, lo comunicheremo. Il rischio potrebbe essere serio e concreto, nel momento in cui questo test sierologico dovesse dare un esito positivo: in questo caso, sottoporremo questo soggetto a un tampone per capire se il virus sia ancora in fase contagiosa".

Il sindaco intanto invita i suoi concittadini a rispettare le regole per evitare nuovi contagi a raffica. "Non dobbiamo pensare che la pandemia sia finita: tutti quanti, compreso me, vogliamo la libertà, ma oggi non è il momento di assembramenti e feste, senza avere responsabilità nei confronti delle altre persone. Ora, abbiamo un nuovo caso positivo, e ciò che ci preoccupa non è il caso singolo, ma i contatti diretti e indiretti. Mi chiedo quante di queste persone hanno usato la mascherina e quanti hanno utilizzato le dovute precauzioni. Ma dobbiamo veramente pensare che Casalbore possa diventare zona rossa? Io a questo non ci sto, e non dovete starci nemmeno voi cittadini. Quando vedete comportamenti irresponsabili, dovete denunciarli, perché sono d'intralcio alle vostre libertà".