Grave spreco di acqua da due giorni ad Ariano Piano di Zona, punto di raccolta in caso di calamità. A nulla sono servite le tante segnalazioni

Da due giorni fuoriesce acqua limpidissima a volontà da un tombino su un marciapiede di quelli realizzati durante le Universiadi, un lavoro di riparazione forse di pochi minuti, ma per l'Alto Calore evidentemente non è così importante intervenire. Non sono servite a nulla decine e decine di telefonate e segnalazioni alle forze dell'ordine.

Lo spreco vergognoso, si sta consumando nel Piano di Zona, esattamente sotto la tabella verde che indica il punto di raccolta, area di attesa numero 18 in caso di calamità naturali, nel piazzale oggi adibito anche alla sosta dei camion.

In tanti, uomini e donne si sono indignati nel vedere fuoriuscire quell'acqua, impotenti da due giorni. Eppure in casi come questi, ci dovrebbe pur essere un reperibile all'interno di un ente così importante. Zero, nulla di tutto questo, nessuno si è degnato di intervenire e riparere il guasto. Per quanto tempo dovrà restare così la situazione?