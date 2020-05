Ex Giorgione, oggi firma del contratto per l'avvio dei lavori Il polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare si avvia a diventare realtà

Questa mattina a palazzo di città, la firma del contratto da parte del commissario straordinario Silvana D'Agostino con Ati consorzio stabile costruzioni (capogruppo mandataria), importo 7.254.173,79 di euro, per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare, ex Giorgione. Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato. Una notizia straordinaria e mai come in questo momento di grande rilevanza per il centro storico e l'intera città. Il finanziamento fu deliberato dalla amministrazione Provinciale a dicembre 2015 guidata dal presidente Domenico Gambacorta, nonchè sindaco in quello stesso anno della città di Ariano Irpino.

La deliberazione della giunta comunale è la numero 135 del 13/06/2016 con la quale veniva approvato il documento preliminare della progettazione per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero e agroalimentare della città di Ariano, redatto dal responsabile unico del procedimento Giancarlo Corsano. Poi le successive deliberazioni della gunta comunale n. 95 del 26/04/2017 e 120 del 09/05/2017 con le quali venne approvato l'aggiornamento del documento preliminare della progettazione, in conseguenza della riduzione del numero degli alunni da ospitare da 600 a 500.

Rapporto di verifica finale emesso in data 07.12.2018 nel quale non si rilevano violazioni di normative vigenti né pregiudicano l'appaltabilità dell'opera, superabili nella fase di esecuzione dei lavori con specifiche indicazioni e prescrizioni impartite dalla direzione lavori nell'ambito delle competenze dettate dalla vigenti normative in materia. Progetto esecutivo valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, coerente con gli obiettivi dell'amministrazione e completo per l'indizione della gara di appalto dei lavori.

La Commissione giudicatrice completò i lavori a giugno 2019 dopo aver valutato le offerte pervenute a gennaio 2019.