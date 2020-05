Ex Giorgione, D'Agostino: "Un grande segnale di speranza" Polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare ad Ariano: la svolta

Firma del contratto a palazzo di città per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare, ex Giorgione. Il giorno tanto atteso è arrivato. Ne parla con estremo orgoglio il commissario straordinario Silvana D'Agostino:

"E' un grande segnale di speranza per la città di Ariano, soprattutto in questo momento così difficile e buio. Un'opera che doveva partire già nel mese di febbraio ma che purtroppo a causa dell'emergenza Covid-19 ha subito un ritardo. Oggi la stipula del contratto, che lascia ben sperare per il futuro di questa città."

Insieme a D'Agostino il numero uno dell'area tecnica delle ente, Giancarlo Corsano: "Ora inizia la vera sfida. Il nostro obiettivo è quello di restituire una parte della città importante alla popolazione. Un'opera importante sia dal punto di vista architettonica, che funzionale e sociale. La grande sfida, è quella di terminare l'opera entro due anni. Speriamo di riuscirci con la collaborazione e comprensione da parte di tutti."

E dall'impresa Sav Costruzioni una promessa: "Punteremo sulla manodopera locale, questo è il nostro modo di lavorare, anche gli acquisti, intendiamo concentrarli sul luogo. Sarà coinvolta la città. Contiamo di rispettare i tempi tecnici previsti dal contratto."