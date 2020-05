Ariano zona franca: il Commissario scrive al Prefetto Assegnazione di risorse economiche in favore del Comune di Ariano Irpino

Il Commissario straordinario Silvana D'Agostino scrive al Prefetto di Avellino Paola Spena per intercedere presso il Governo regionale e centrale per l’assegnazione di risorse economiche in favore del comune di Ariano Irpino.

In qualità di autorevole rappresentante dell’ufficio territoriale del Governo, D'Agostino ha chiesto di intercedere presso il Governo centrale e regionale affinchè il comune di Ariano Irpino possa oltre che beneficiare dei vantaggi, scaturenti dall’auspicata istituzione della Zfu, essere inserita, sussistendone tutti i presupposti, tra i comuni beneficiari delle misure di sostegno previste dall’art. 112 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

La lettera si chiude con un ringraziamento rivolto al Prefetto per la concreta vicinanza e la particolare attenzione che ha riservato e che continuerà a dimostrare alla comunità Arianese.