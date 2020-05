Sindaco positivo al virus."Non è sicuro,aspettiamo il Cotugno" Il sindaco di Contrada: i miei familiari non sono positivi. Serve unità e basta attacchi sterili

Il primo cittadino di Contrada, in provincia di Avellino, è risultato positivo al Covid -19. Il Comune da questa mattina è chiuso al pubblico per interventi di sanificazione, come da procedura, ma servirà attendere la giornata di domani per avere la conferma ufficiale dal Cotugno.

Secondo quanto si apprende l’avvocato De Santis è in buone condizioni di salute. Il sindaco si era recato alla Clinica Montetevergine per una visita di controllo e come da procedura è stato sottoposto a test sierologico.

Secondo quanto riscontrato dai test il sindaco sarebbe entrato, molte settimane addietro, in contatto col virus. Attualmente la presenza degli anticorpi lo renderebbero anche candidabile per la donazione del Plasma. Poi, per una ulteriore verifica, l’avvocato De Santis è stato sottoposto al tampone. Il tampone è stato processato al Moscati Avellino e avrebbe accertato una positività asintomatica, da verificare con un secondo tampone. Un risultato che lascerebbe più di una perplessità sulla reale contagiosità del sindaco e su un eventuale stato di infezione in corso, per gravità e tipologia. Le sue condizioni sono buone, la fascia tricolore si trova in isolamento domiciliare.

Ieri sera era arrivata la comunicazione dell’Asl relativa ad una persona di Contrada positiva ricoverata presso una struttura privata. “Il tampone a cui sono stato sottoposto, non accerta in maniera netta la mia positività al Covid. Inoltre i due test seriologici hanno accertato che ho sviluppato tanti anticorpi, in misura tale da aver sconfitto il virus. Insomma, se è certo che sono entrato in contatto col virus, non è altrettanto certo che sia contagioso o che abbia ancora il virus addosso. Qualora il test del Moscati venisse smentito da quello che è stato inviato al Cotugno, si tratterebbe di un grave errore”.

Per domani è atteso l’esito del secondo tampone, che è stato praticato questa mattina e inviato all’ospedale Cotugno.

“Resto a casa e aspetto di avere notizie ufficiali da Napoli- spiega De Santis -. Sono ore particolarmente difficili per me e i miei cari e chiedo a tutti di rispettare le mie condizioni di salute e psicologiche. Serve calma a fiducia. Solo domani potremo avere chiara la situazione. Ringrazio le tante persone che mi stanno dimostrando incondizionata solidarietà e vicinanza”.