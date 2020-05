Uccide la moglie e si ammazza. Oggi i funerali a San Sossio Alle 17 le esequie di Nicola Russo, morto dopo aver ucciso sua moglie e ferito il loro figlio

Si terranno oggi pomeriggio, alle 17, nella chiesa di Santa Maria dell'Assunta a San Sossio Baronia i funerali di Nicola Russo, l'irpino che la scorsa settima ha ucciso sua moglie, per poi togliersi la vita a Roma.

Una tragedia quella avvenuta nella periferia ovest della Capitale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Russo, 67 anni, ha ucciso la moglie e ferito il figlio per poi puntare la pistola contro se stesso e fare fuoco. Una mattinata di terrore a Primavalle sabato scorso. Il dramma in via Torrigio, nel cuore del quartiere. Ad esplodere i colpi di pistola l'ex guardia giurata di San Sossio, che al culmine di una lite in famiglia ha ucciso la sua compagna per poi farla finita dopo aver ferito il loro figlio di 44 anni. Moglie e marito, originari della provincia di Avellino, risiedevano a Roma da tempo.

Gerarda Di Gregorio, la moglie di Russo, era giunta al Gemelli cadavere e poco dopo anche Nicola Russo era stato dichiarato morto. Pare che la coppia stesse attraversando un periodo difficile e che la moglie, insieme al figlio, si fosse recata in via Torrigio per recuperare alcune cose. Ne era nata una lite degenerata negli spari.