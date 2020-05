Covid, nuovo contagio in Irpinia. Un positivo a Prata P. U. Il bollettino dell'Asl

Coronavirus, nuovo contagio in Irpinia. Lo rende noto l'Asl di Avellino che comunica che, su 190 tamponi analizzati dall'azienda “Moscati” di Avellino, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall’Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e dall’Ospedale “Cotugno” di Napoli risulta 1 caso positivo al Covid 19, riferito ad una persona residente nel comune di Prata P.U.

Si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti del probabile caso. Intanto non si arrestano i contagi in provincia di Avellino. Ieri altri due casi tra il capoluogo e il comune di Gesualdo. E sale a 601 il numero delle persone infette in Irpinia dall'inizio della pandemia. Tre dunque i casi in due giorni, dopo i giorni a contagi zero che avevano fatto sperare l'Irpinia. Intanto al Moscati e' stata liberata l'area Covid. Gli ultimi due pazienti ricoverati nel Covid Hospital hanno superato l'infezione da Coronavirus e sono stati ricoverati in reparti di ordinaria degenza Ospedaliera. Intanto dal Cotugno arriva la smentita della presunta positività al virus del sindaco Pasquale De Sanctis. Il secondo tampone processato nel laboratorio dell'ospedale napoletano ha accertato la sua negatività al Coronavirus.