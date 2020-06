"Quei tronchi in piena curva possono provocare una tragedia" Appello urgente all'area tecnica del Comune di Ariano Irpino

Da alcuni mesi, a causa del maltempo che ha provocato la caduta di diversi alberi in Irpinia, tronchi e rami sono ammassati in una cunetta, in piena curva lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano. Un pericolo enorme e sottovalutato da tutti.

Quell'ammasso dimenticato oggi ostruisce non poco la visibilità agli automobilisti in transito oltre a creare difficoltà enormi a pedoni in transito e ciclisti lungo questa insidiosissima arteria che nel corso degli anni ha fatto registrare più di una vittima. Qui siamo nei pressi dell'imbocco di località Santa Barbara.

La presenza di quei tronchi sporgenti è ancora delimitata dal nastro che indica il pericolo, apposto la sera stessa dell'intervento dai Vigili del Fuoco. Da allora tutto è rimasto così.

L'Anas non è competente ci viene detto. Ogni responsabilità su questo tratto in questione è del Comune di Ariano Irpino. Si spera a questo punto nell'intervento immediato da parte dell'area tecnica, conoscendo la sensibilità su queste problematiche da parte del dirigente Giancarlo Corsano.

Si agisca presto, prima che sia troppo tardi. Per colpa di quei tronchi, qualcuno potrebbe rimetterci la vita su questa strada. Il Comune è avvisato.