Il Commissario D'Agostino riapre il mercato settimanale Verso la normalità. Da mercoledì tornano le bancarelle in centro dopo il lungo stop

Firma dell'ordinanza da parte del commissario prefettizio Silvana D'Agostino. Dopo un lungo stop forzato ritorna il mercato settimanale. E sarà un giorno da salutare con gioia e ottimismo quello di mercoledì.

Tutto come prima. Da mercoledì 3 giugno dalle 7.00 alle 14.00 il mercato alimentare tornerà nella sua collocazione abituale in via Calvario mentre quello tradizionale riprenderà nelle consuete aree interessate: Piazza Mazzini, via Vitale, via San Leonardo, via Nazionale ed area percheggio Valle. Naturalmente durante l'appuntamneto fieristico dovranno essere adottate tutte le misure organizzative necessarie per evitare assembramenti di persone in considerazione delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi.

La nota da Palazzo di Città:

Il commissario straordinario Silvana D’Agostino, informa la cittadinanza che in data odierna con propria Ordinanza n° 13 del 1° giugno 2020 ha disposto la riapertura, a partire dal prossimo Mercoledì, del tradizionale mercato settimanale di Ariano Irpino con il trasferimento del mercato di genere alimentare nuovamente nella sua sede originaria, da Rione Valle a Piazza Enea Franza.

Tale provvedimento è il risultato di un preliminare e costruttivo confronto tra il commissario straordinario, i tecnici dell’ente e le associazioni organizzative dei commercianti Uca, Confcommercio, Consorzio Commerciale Naturale Ariano Centro Storico, Consorzio Irpiniacom, Associazione Nazionale Ambulanti che si sono riuniti in videoconferenza il 29 maggio 2020.

La riunione è stata indetta per concertare una ripartenza in sicurezza del mercato settimanale, nel pieno rispetto delle misure imposte dal Protocollo di sicurezza anti – diffusione coronavirus allegato alla Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 49 del 20 maggio 2020 e per valutare un’alternativa logistica dell’attuale dislocazione prendendo a base gli studi di fattibilità eseguiti dagli uffici comunali nel 2013.

Le suddette organizzazioni hanno espresso la ferma volontà di far ripartire il mercato settimanale nell’attuale collocazione nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria in materia di contenimento della diffusione del coronavirus, assumendosi l’impegno a farsi promotori presso i propri associati affinché quanto fissato nell’ordinanza regionale, recepito integralmente in quella comunale, venga puntualmente rispettato nella gestione del singolo posteggio.

Si confida nella collaborazione di tutti affinché la ripartenza del mercato settimanale, che ci si augura contribuisca all’avvio della tanto auspicata ripresa dell’economia locale, così duramente colpita dalla emergenza sanitaria in atto, possa avvenire nel puntuale rispetto delle regole fissate nell’Ordinanza e nel segno di un seppur minimale riavvio delle vita relazionale, nel rispetto dell’utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnico- sanitari di sicurezza, del distanziamento sociale e nel divieto assoluto di creare assembramenti. Buon mercato a tutti e #forza Ariano!

Le raccomandazioni indicate nell'ordinanza per gli ambulanti:

Gli operatori commerciali devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid — 19 negli ambienti di lavoro. devono ridimensionare l'occupazione di suolo relativa ai propri posteggi, mantenendo almeno una distanza minima tra ogni singola postazione di vendita: frontale metri 2 - laterale metri 1 i venditori di beni usati devono esibire certificazione dell'avvenuta igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita; devono provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita; devono mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti certificati per le mani in ogni banco; devono attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio; - devono in caso di vendita di abbigliamento mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, controllando assiduamente affinché i clienti non tocchino i prodotti in vendita a mani nude; - devono rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (Haccp) ai fini della sicurezza igienica ed organolettica dei prodotti in vendita; - devono usare i guanti da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza; devono dopo ogni misurazione di capi di abbigliamento e calzature. devono sottoporre le superfici delle strutture di vendita a pulizia e disinfezione ricorrente; devono esibire a richiesta degli agenti di Polizia Municipale apposita autocertificazione ogni qualvolta si inizia l'attività di vendita; devono sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento; devono fornire informazioni ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

Le raccomandazioni per i clienti: Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti; uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;

Tutti: devono osservare l'obbligo di indossare la mascherina. devono essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie previste; divieto di fumo, sussistendo l'obbligo della mascherina.

L'area mercato sarà delimitata da apposite transenne (ove necessario). - Sarà assicurato l'accesso prioritario all'area mercato ai soggetti portatori di disabilità e alle dorme in stato di gravidanza. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'Interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.