Bambini da casa in video conferenza con i carabinieri Il Don Milani protagonista sul tema della legalità e sicurezza

L’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Ariano Irpino, durante questo delicato periodo di emergenza sanitaria contemporaneamente allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, pur tra mille difficoltà, è riuscito a realizzare il progetto "Legalità e sicurezza nell’ambito dell’insegnamento cittadinanza e costituzione."

Gli alunni delle classi 4^ A e 4^ B del plesso Calvario hanno lavorato attraverso frasi, disegni e dibattiti per approfondire la tematica della legalità, partendo dalla commemorazione della strage di Capaci. Il lavoro è stato presentato in videoconferenza in collegamento con la compagnia carabinieri di Ariano Irpino e le abitazioni degli alunni.

I genitori degli alunni ringraziano il dirigente scolastico Marco De Prospo e le insegnanti per l’impegno e la dedizione profusa, il capitano della compagnia carabinieri di Ariano Irpino Annalisa Pomidoro e il maresciallo maggiore Giovanni Castiello per la loro disponibilità nel trasmettere i messaggi ai bambini. Un lavoro importante che ha lasciato un segno nei bambini, veri protagonisti di questa attività.