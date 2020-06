Corsa nei prati e scalzi nel torrente: Chiusano è montagna! Il progetto e le proposte

"Un complesso di investimenti già in corso di appalto e che riguardano lo sviluppo della Montagna di Chiusano: Dalla riqualificazione della strada della montagna alla ristrutturazione della Casa alloggio, dagli itinerari escursionistici alla valorizzazione dei percorsi di Bike, passando per la strada ferrata e il ponte Tibetano a 1400 metri di altezza.

Una grande novità ora è’ stata inserita nel Progetto “Chiusano è’ montagna” ed è’ la realizzazione del Barefoot montano.

Prima di uscire, togli le scarpe e vivi la Montagna. Il Comune di Chiusano è’ infatti il primo comune della Campania a realizzare Un percorso in montagna con la esperienze a piedi nudi". Così il sindacoDe Angelis in una nota stampa.

"I percorsi progettati sono 4:

- L’immersione dei piedi scalzi in un ruscello dopo una lunga passeggiata in montagna.

- L’itinerario delle pietre con vari tipi di pietre montane da poter calpestare.

- la passeggiata sui tronchi montani

- la corsa nel prato con fiori

La pratica del barefoot non fa bene solo al benessere mentale, ma porta benefici soprattutto sul piano fisico. Infatti aiuta a riequilibrare la postura, a riattivare la circolazione e permette di esercitare i muscoli del piede.



“Chiusano è’ Montagna” è’ un progetto già finanziato dai fondi Psr, Por e dall’utilizzo di avanzo di amministrazione ed intende valorizzare l’intero promontorio del Tuoro.

Vivi la Montagna appendendo le scarpe e sentendo il respiro della Terra - spiega la nota del sindaco -".