Pavimentazione a rischio al Calvario: cade una donna Mercato ortofrutticolo ad ostacoli ad Ariano Irpino, serve un intervento urgente nel piazzale

E' successo di nuovo. Ancora una caduta, l'ennesima a causa di una pavimentazione fatiscente da anni. Paura per una donna di rione Cardito inciampata in una buca, mentre era intenta a visitare le varie bancarelle. Un problema non di oggi, ma ben noto a tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni.

Fortunatamente nulla di grave. La donna è stata subito soccorsa da alcune persone presenti nel piazzale adibito a mercato dell'ortofrutta come ogni mercoledì.

Sul posto la Polizia Municipale e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Nei punti più critici e pericolosi, sono state posizionate cassette della frutta per evitare nuove cadute.

Ma il problema è piuttosto serio e se non si interverrà tempestivamente, potrebbero esserci davvero conseguenze ancora più serie. Giriamo la segnalazione all'area tecnica del comune di Ariano Irpino per un sopralluogo urgente in modo da mettere in atto immediatamente un intervento di messa in sicurezza. E intanto, si salvi chi può....