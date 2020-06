Ariano: Iuorio e La Vita incontrano il Commissario D'Agostino Gli ex consiglieri comunali hanno chiesto il differimento della scadenza Imu

Gli ex consiglieri comunali Mario Iuorio e Giovanni La Vita hanno incontrato il commissario prefettizio Silvana D'Agostino per chiedere formalmente il differimento della scadenza Imu fissata per il giorno 16 giugno richiamando espressamente la proposta di delibera pubblicata dall'Anci.

Tale iniziativa potrà essere utile ai contribuenti locali già sottoposti alle dure conseguenze dell'emergenza sanitaria, in attesa che il governo centrale preveda stanziamenti diretti destinati a coprire la pressione fiscale a livello periferico.

La disponibilità della dottoressa D'Agostino incontra allo stato le resistenze del dirigente dell'area finanziaria, alle prese con i delicati equilibri finanziari dell'ente.

I rappresentanti politici hanno peraltro acquisito la notizia del recente rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso proposto dall'ente sulla nota vicenda tarsu 2013, decisione destinata ad incidere sulla controversia pendente innanzi al Tar Campania con effetti devastanti per le casse comunali.