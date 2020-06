Poste ad Ariano: torna il servizio a tempo pieno al Calvario Colloquio positivo e risolutivo tra Maraia e Del Fante

Dopo gli ultimi disagi di stamane con il postamat fuori servizio al Calvario e quello di Piano di Zona parzialmente funzionante la situazione sembra essere tornata alla normalità ad Ariano Irpino. E da Roma arrivano buone notizia per l'utenza: "Ho avuto un confronto con l'amministratore delegato do poste italiane Matteo De Fante - afferma da Montecitorio il deputato arianese Generoso Maraia - il quale mi ha rassicurato sul ripristino del servizio interrottosi per un problema tecnico legato al mancato funzionamento del macchiatore. Un lavoro celere e da oggi finalmente non più disagi."

Ma c'è anche un'altra buona notizia, la più attesa: "La sede centrale Calvario, sarà di nuovo attiva da lunedì 15 giugno sia di mattina che di pomeriggio. E' un risultato straordinario, raggiunto in pochissimo tempo. La velocità con la quale abbiamo ottenuto questo risultato - afferma Maraia è cosa non comune. Sei giorni su sei dunque sarà attivo. Stesso discorso per Cardito, Piano di Zona e Martiri, sempre a partire da lunedì. Mentre Manna tre giorni (martedì, giovedì e sabato solo di mattina), Palazzisi ( tre giorni come era prima).

Un altro risultato importante ottenuto - conclude Maraia riguarda il periodo estivo. Non ci saranno interruzioni, chiusure. Tenuto conto dei disagi arrecati alla popolazione in questo delicato periodo, ho pregato poste italiane di erogare i servizi anche senza alcun blocco durante l'estate. Ed è stato preso questo impegno." Ci avviamo dunque verso la normalità, partendo proprio dai servizi essenziali.