Disservizi Alto Calore, Cittadinanzattiva scrive a Ciarcia Lettera da Ariano indirizzata all'amministratore unico dell'ente idrico

"Ci rivolgiamo direttamenete all'amministratore unico Alto Calore Servizi Michelangelo Ciarcia, per sollecitare un aggiornamento del sito internet, in quanto le news e i comunicati stampa non vengo aggiornati."

E' quanto chiede Cittadinanzattiva in una nota indirizzata al presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia. "Auspichiamo che vi sia sulla pagina da tutti seguita costantemente, un'adeguata informazione corrente, riguardante: le chiusure idriche e altre delucidazioni opportune per l'utenza.

Inoltre vogliamo sottolineare i vari disagi che gli utenti subiscono a causa delle rotture idriche non ultime quelle riguardanti i giorni 9 e 10 giugno.

Nei prossimi mesi purtroppo assisteremo alle classiche chiusure, che creano disagi agli utenti, soprattutto a chi ha familiari allettati e con varie patologie.

La chiusura idrica nelle consuete fasce orarie comporta uno svuotamento delle condutture e nel momento del ripristino, la pressione dell’acqua porta nelle case dei consumatori aria e residui di detriti nelle tubature, oltre che eventuali rotture. Cogliamo infine l’occasione per sollecitare l'ultimazione dei lavori in contrada Creta, rimasti incompleti."