Ariano alle prese con guasti continui: non c'è pace Dopo l'acqua ora i telefoni in tilt

Due giorni fa il black out idrico che ha interessato Ariano e circa 40 comuni tra Irpinia e Sannio. Interruzione che persiste ancora in alcune zone come ad esempio San Nicola a Trignano al confine con Montecalvo dobe l'acqua non ha fatto ancora il suo ritorno.

Oggi invece l'interruzione della rete telefonica vodafone su gran parte del territorio. Rete fissa in tilt e nessun accesso a internet in molte abitazioni e attività commerciali. Un problema generale, ci viene detto dagli addetti ai lavori, che si spera possa essere risolto al più presto.

E per restare in tema di segnalazioni: problemi ci vengono segnalati anche alla casa dell'acqua, in modo particolare nel popoloso rione Cardito, dove sembra essersi interrotto lo scambio naturale e frizzante durante l'erogazione. Un servizio tornato in funzione solo pochi giorni fa dopo la lunga pausa legata alla pandemia.