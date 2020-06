Grottaminarda: intervento di disinfestazione in paese L'avviso da parte del Comune ai cittadini

Il Comune di Grottaminarda avvisa i cittadini che per martedì 23 giugno a partire dalle ore 03,00, è previsto il secondo intervento di "disinfestazione adulticida" su tutto il territorio comunale. La Ditta esecutrice, "Sirio Ambiente & Consulting srl", di concerto con l'ASL, ha dato conferma del programmazione dell'intervento in data 15 giugno ( n. protocollo 6244) chiedendo collaborazione al personale dell'Ente. La "disinfestazione adulticida" è particolarmente efficace per insetti e parassiti. Seguirà, nei giorni a venire, l'intervento di derattizzazione.