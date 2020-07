Grottaminarda: al via lavori ampliamento del cimitero La comunicazione da parte del sindaco Angelo Cobino

Il sindaco del comune di Grottaminarda Angelo Cobino, informa la cittadinanza che il giorno 10 luglio alle ore 10, vi sarà l'immissione in possesso alla ditta esecutrice, dell’area in cui verranno eseguiti i lavori per l’ampliamento del Cimitero.

I lavori sono affidati alla Rti: Effe Due Cistruzioni che immediatamente dopo avvierà l'intervento per un importo complessivo di circa 5,000,000 di euro, l’affidamento in concessione alla predetta ditta dopo regolare gara d’appalto è avvenuta ai sensi dell’art. 164 e del D.L N.50/16. Si comunica, inoltre, alla cittadinanza che i loculi, le cappelle ecc., verranno concesse attraverso avvisi pubblici.