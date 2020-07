Covid, 4 casi a San Michele di Serino. "Ma non è zona rossa" Il sindaco Boccia: basta allarmismi, negozi in crisi. Dramma economico senza precedenti

Coronavirus, sono 4 i contagi a San Michele di Serino. Il sindaco Michele Boccia informa la cittadinanza sulla situazione dei contagi nel comune del serinese, coinvolto negli ultimi giorni in alcuni casi di contagi da Covid-19 che hanno interessato la popolazione locale e avvisa sulle fake news: per chi diffonde notizie fasulle sarà denunciato.

Ecco la nota del primo cittadino: "Carissimi Sanmichelesi è doveroso da parte mia informarvi che a tutt'oggi, i cittadini affetti da Covid -19 sono n°4 (quattro). Voglio chiarire, al fine di prevenire qualsiasi informazione non veritiera, che ogni notizia proveniente da fonti non ufficiali e da persone che minano continuamente la sicurezza pubblica, sarà attenzionata al comando dei carabinieri di Serino. San Michele di Serino non è zona rossa. La provinciale che collega Serino e San michele di Serino è chiusa al traffico per lavori in corso per la realizzazione della rotonda. Le attività commerciali stanno vivendo una crisi senza precedenti , ad esse va il sostegno di tutta l'amministrazione Comunale. Continuate a rispettare le regole, indossate la mascherina nei luoghi chiusi e dove non si assicura la distanza interpersonale".

Il sindaco Boccia non nasconde la sua preoccupazione per la ricaduta economica delle infezioni rilevate nel serinese. Negozi in crisi, attività in affanno. Ecco il quadro a tinte fosche dell'economia locale messa a dura prova da questo ritorno dei contagi da coronavirus.