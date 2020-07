E fu così che la villa tornò a fiorire Ariano, accolto l'appello di Ottopagine e i cittadini ringraziano gli addetti ai lavori

"Giardinieri tutti in pensione e la villa resta senza fiori", avevamo titolato lo scorso 8 luglio su ottopagine, rivolgendo un invito al Comune ad intervenire. Un appello che non è caduto nel vuoto. A distanza di pochi giorni, il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano ha programmato una serie di interventi di bonifica e valorizzazione del verde pubblico nelle varie aree della città dalla villa comunale, boschetto pasteni e parchi giochi per i bambini. E i risultati sono già evidenti. Un lavoro prezioso, meticoloso e ordinato quello che stanno svolgendo le squadre dinamiche della comunità montana ufita insieme ai dipendenti comunali, i pochi in dotazione alla macchina dell'ente. Quello che si sta facendo in questi giorni, anche in termini di qualità lavorativa, non è riuscito a metterlo in atto la politica in tanti anni. E sono gli stessi addetti ai lavori ad esserne convinti. "Lo facciamo per amore verso la nostra città, siamo in pochi, ci stiamo improvvisando anche giardinieri, ma ce la faremo. Ora è importante la collaborazione e il rispetto verso la nostra villa ed altre aree pubbliche della città, da parte di tutti."