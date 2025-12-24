Tony Lucido: "Ritorni un nuovo umanesimo tra la nostra gente e le comunità" "Auguri ai seminatori di pace, a quanti coltivano un sogno e alimentano la speranza"

In questa stagione, tra guerre, migrazioni forzate e cimiteri marini, tra diseguaglianze e crisi sociali, tra nuove povertà e antiche miserie, tra smarrimenti e disorientamenti, con la galoppante desertificazione delle zone interne della dorsale appenninica, con l'abbandono dei piccoli paesi e delle comunità, tra nuovi egoismi e vecchie solitudini, il Santo Natale accenda nei cuori di tutti la speranza, stimoli l'impegno e la testimonianza rimettendo al centro la persona, il territorio e l'ambiente".

E' l'augurio di Tony Lucido a nome della pro loco di Sant'Angelo dei Lombardi nel cuore pulsante dell'alta Irpinia.

"Ritorniamo a sognare! Ritorni un nuovo umanesimo tra la nostra gente e nelle nostre comunità. Ritorni un nuovo protagonismo della nostra Sant'Angelo, dell’Irpinia e delle zone interne. Auguri ai seminatori di pace, a quanti coltivano un sogno e alimentano la speranza, a quanti praticano il rispetto per le ragioni degli altri.

Auguri a quanti innamorati della propria terra, degli odori, saperi e sapori, della sua storia e soprattutto delle persone si impegnano per la sua promozione, per lo sviluppo, per l'occupazione e per il lavoro. In sostanza per la dignità delle persone! Torniamo a sognare! Alle autorità civili, militari, religiose, al mondo del commercio, agli imprenditori e agli artigiani, alla scuola, agli anziani, ai giovani, agli emigranti e ai nostri emigrati nel mondo, a quanti soffrono la solitudine e a quanti coltivano la speranza.

Dalla pro loco alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, dai volontari del servizio civile Buon Natale e felice anno nuovo".

La sede della Pro Loco è sportello di informazione turistica aperta tutto l’anno, con attività, iniziative sociali e di solidarietà, di accoglienza e promozione del territorio.

"Promuoviamo iniziative tutto l’anno, ricordiamo il grande e straordinario successo della XXIV edizione della sagra delle sagre, rassegna Interregionale, le brillanti iniziative annuali eccellenze irpine, letterando per i borghi irpini, caffè letterario, corsi ed attività per l’inclusione sociale e culturale.

