Variante Grottaminarda: al via il rifacimento stradale L'annuncio del delegato alla viabilità della provincia di Avellino Franco Di Cecilia

Partiranno lunedì 20 luglio i lavori di rifacimento del manto stradale sulla Variante Provinciale che collega la SS 91, in località Piani, alla Sp 36.

Ne dà notizia il delegato alla viabilità Franco Di Cecilia, si tratta, infatti, di un intervento di completamento finanziato interamente dalla Provincia di Avellino.

“Si cercherà, nel corso dei lavori, di limitare al massimo i disagi nella circolazione sull’arteria – affermano la delegata agli Enti Sovracomunali, Marisa Graziano, e l’assessore alla Viabilità, Michele Cappuccio. – Si tratta di lavori importanti che vanno a completare il rifacimento di una tratta viaria fondamentale per il collegamento con l’autostrada e per tutto il nostro territorio comunale e provinciale e quindi importante per lo sviluppo dell’intera area.

Attraverso la sinergia con la Provincia di Avellino si stanno pianificando anche altri interventi che interesseranno il nostro Comune. Ringraziamo sin da ora il Presidente Biancardi, il delegato Di Cecilia e il direttore dei Lavori, Carmine Della Sala, per l’intervento e per la grande collaborazione tra gli enti