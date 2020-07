Greci in festa per i 100 anni di Amalia Meola L'Irpinia dei centenari

Nata in tempi difficilissimi, nel 1920, al termine della grande guerra, moglie del sindaco del paese alla fine degli anni 60 e nota commerciante di un negozio di alimentari. Amalia Meola, donna d’altri tempi ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

"Non me ne sono resa conto, sembra come se fosse volato questo tempo. E sono qui oggi a festeggiare i miei 100 anni. Non c'è nessun segreto. Vita semplece, amore verso gli altri, a partire dalla mia famiglia e la fede che non deve mai mancare. Ringrazio Dio per avermi voluto ancora qui in mezzo a voi."

Calore e gioia in piazza Umberto primo a Greci, dove è stata celebrata una messa di ringraziamento al Signore alla presenza del Vescovo Sergio Melillo. Un evento di quelli che non capitano tutti i giorni. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Luigi Norcia le ha donato una pergamena. Secondo traguardo di longevità in paese dopo pochi mesi e non è finita qui. A breve ha annunciato il parroco don Salvatore Olivieri si tornerà a fare festa.