Isola pedonale per l'intera settimana a Grottaminarda Il provvedimento, in vista dei festeggiamenti dei santi protettori

A Grottaminarda isola pedonale dalle 21,00 e fino alle 6,00. Ad integrazione dell'ordinanza numero 16 del comando di polizia municipale che dalle ore 21,00 del venerdì e del sabato e dalle 18,00 della domenica, istituiva l'isola pedonale su parte di Corso Vittorio Veneto e su Piazza XVI Marzo, l'amministrazione comunale ha inteso prolungare per l'intera settimana il provvedimento, vista anche la ricorrenza dei festeggiamenti dei santi protettori, al fine di consentire il passeggio e la socialità con ampi spazi e quindi nel rispetto del distanziamento interpersonale.

L'area interdetta alle auto sia per il transito che per il parcheggio resta quella dall'incrocio di via Valle Nostradonna, all'incrocio con via Flammia, nonchè all'innesto sulla piazza XVI Marzo, e sulla parte di via Roma che accede sul corso Vittorio Veneto.