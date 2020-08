Grottaminarda non rinuncia alla tradizione Ci saranno anche i banchetti del torrone tipico nella due giorni di festa

Al programma religioso, alle luminarie e al concerto bandistico si vuol aggiungere, nei 2 giorni di festa in onore dei santi protettori del 22 e del 23 agosto, un altro elemento immancabile della tradizione grottese: le bancarelle con il tipico torrone locale ed altre leccornie.

Da qui l'avviso, sempre nel rispetto delle norme previste dai Dpcm e dai Dgr di distanziamento sociale per la pubblica e privata incolumità (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale di un metro, ecc) agli esercenti delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti tipici locali (esclusivamente torrone, biscotti, nocciole) per fare richiesta di occupazione di uno spazio vendita lungo Corso Vittorio Veneto e Piazza Vittoria da concordare con il comando di polizia municipale.

Gli esercenti di attività ambulante di somministrazione e vendita di generi alimentari diversi da quelli individuati al punto precedente (panini, etc) possono fare richiesta di occupazione di uno spazio vendita lungo via Aldo Moro e Piazzale San Pio, sempre da concordare con il comando di polizia municipale. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 21.08.2020.