Elezioni, consorzio di bonifica dell'Ufita: una sola lista Si vota domenica 11 ottobre 2020

Alle votazioni dell’11 ottobre 2020, indette dal consorzio di bonifica dell’ufita per eleggere i nuovi consiglieri delegati, è stata presentata una sola lista, composta da: Francesco Vigorita (Presidente uscente), Pina Lungarella, Remo Damiano, Anna Mustone, Salvatore Giannetta, Generoso Frattolillo, Umberto Colantuono, Tommaso Palumbo, Carmela Circelli, Comune di Ariano Irpino (il persona del sindaco o suo delegato), Michele Di Cecilia, Stefano Abruzzese, Raffaele Ciccone, Leonardo Riccio, Giuseppe D’Agostino, Nicola Gambacorta, Carmine De Rosa, Alessandro Tufo, Michele Masuccio e Stefano De Lillo.

I consiglieri che saranno eletti dureranno in carica per cinque anni, dal 2021 al 2025. Alle votazioni potranno partecipare i proprietari di immobili, siti nei 37 comuni del comprensorio, che siano in regola con il pagamento dei ruoli di bonifica.

Le elezioni si svolgeranno domenica 11.10.2020 dalle ore 8,00 alle ore 22,00. Al fine di agevolare le operazioni di voto, sono stati definiti ben dodiciseggi elettorali dislocati in diverse aree del comprensorio.

Per prendere visione dell’elenco completo degli aventi diritto al voto e per ogni ulteriore informazione collegarsi al sito www.bonificaufita.it oppure rivolgersi agli uffici del consorzio di bonifica dell’ufita siti a Grottaminarda, alla via Aldo Moro,58. La nota è a firma del presidente Francesco Vigorita.