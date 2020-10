Ostetricia ginecologia: ecco il laboratorio di urodinamica Ad Ariano Irpino il servizio è in funzione

L’Asl di Avellino potenzia il Reparto di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Ariano con nuovi servizi sanitari: dopo la riapertura dell'Ostetricia, l'Azienda ha attivato anche l'ambulatorio di Urodinamica per i disturbi del pavimento pelvico.

Oltre alle attività di reparto (diagnosi e trattamento della patologia ginecologica, assistenza medica e/o chirurgica della gravidanza fisiologica e patologica, parto indolore) si va ad arricchire anche l'offerta di servizi ambulatoriali (visita ginecologia e ostetrica, ecografie ginecologiche e ostetriche, monitoraggio ovulazione, PAP-Test, colposcopia, isteroscopia, training prenatale).

In particolare con l'attivazione dell'ambulatorio di Urodinamica, la paziente affetta da patologie del pavimento pelvico verrà seguita in tutto il suo percorso, dalla diagnosi clinica e strumentale fino alla terapia riabilitativa e chirurgica.

Nei prossimi giorni sarà attivato il servizio di prenotazione per l'utenza.