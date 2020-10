Superbonus 110%: focus a Torre Le Nocelle Seminario di studio in Irpinia

Nell’auditorium Clemente Penna all’interno del Palazzo Comunale di Torre Le Nocelle si è tenuto un importante seminario di studio sul Superbonus 110%, con la collaborazione del collegio dei e geometri e geometri laureati di Avellino e la Blumatica..

L’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale ha visto impegnato in prima persona il vicesindaco del Comune di Torre le Nocelle Carlo Petriello nella doppia veste di professionista ed amministratore.

Sono interventi il sindaco del Comune di Torre le Nocelle Antonio Cardillo che ha avuto parole di apprezzamento e ringraziamento nei confronti degli organizzatori anche in considerazione dell’interesse dimostrato dalla nutrita partecipazione di professionisti provenienti dai comuni dell’Irpinia e dai cittadini del posto.

Hanno affrontato nel merito la tematica del superbonus 110 % il presidente del collegio dei geometri di Avellino Antonio Santosuosso e Sergio Schettini di Blumatica. Ha moderato i lavori Carlo Petriello.

L’iniziativa ha sortito il plauso degli intervenuti, sia per i contenuti trattati che per l’organizzazione in generale.

Di fondamentale importanza è stata la collaborazione del Forum delle Donne che con la loro presenza hanno provveduto all’ingresso della sala alla misurazione della temperatura nonché alla identificazione di tutti partecipanti. La sala è stata allestita e predisposta nel rispetto delle norme anticovid.