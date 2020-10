Nastro rosa lilt for women: Grottaminarda c'è Il comune ufitano aderisce alla campagna di prevenzione

"Fontana vecchia", uno dei monumenti più antichi di Grottaminarda, si illumina di rosa a sostegno della campagna "Nastro rosa lilt for women" per la prevenzione del tumore al seno.

Grazie a questa campagna, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali lilt, compresa quella di Avellino in via fosso santa Lucia n. 6, dove sarà possibile anche ricevere consigli, materiali informativi e l’opuscolo dedicato, nonché partecipare alle molte iniziative che ogni lilt provinciale prepara. Numero verde Sos lilt 800 998877.

La campagna nastro rosa è sostenuta da preziosi partner che si impegnano al fianco della Lilt per la diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita, a cominciare dall'Anci, associazione nazionale comuni italiani.