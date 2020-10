"Siamo uno dei pochi comuni covid-free. Guardia sempre alta" Il sindaco di San Nicola Baronia scrive ai suoi concittadini

Resta isola felice San Nicola Baronia, uno dei pochi comuni covid free. Il sindaco Giuseppe Moriello scrive ai suoi concittadini ricordando l'importanza di non abbassare la guardi. "Non abbiamo avuto contagi ma dobbiamo continuare col senso di responsabilità", commenta il primo cittadino mentre i suoi colleghi sono alle prese, negli altri comuni, con l'allerta covid e i numeri dei contagi aumentano, senza risparmiare alcuna zona della provincia.

"Sono passati oltre 4 mesi dall’ultima volta che ho scritto a tutti voi. Purtroppo l’argomento è sempre lo stesso: questo maledetto Corona-Virus, che è tornato di nuovo a farsi sentire ed a diffondere paura, preoccupazione ed a toglierci quella serenità a cui, con fatica, stavamo ritornando. Le raccomandazioni che voglio farvi sono quelle che già tutti conoscete bene, indossare sempre la mascherina , igienizzarsi spesso le mani, evitare assembramenti , osservare il distanziamento e soprattutto per chi viaggia a qualunque titolo di fare attenzione a tutto. Siamo riusciti a non far registrare, fino ad oggi, nessun caso positivo e di questo bisogna darne atto a ciascuno di noi per l’impegno profuso. Il virus però non è andato via bisogna continuare con l’impegno, la determinazione e l’amore non solo per noi ma soprattutto per i nostri cari. Spero non ci siano ulteriori restrizioni ma qualora venissero attuate facciamoci trovare pronti con lo stesso senso civico che ci ha contraddistinto fino ad ora. Vi chiedo ancora ulteriori sacrifici ne va di mezzo il bene del nostro paese. Vi abbraccio tutti. Il vostro Sindaco Giuseppe Moriello“.