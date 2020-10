Stradina di accesso agli spogliatoi del Renzulli nel degrado Ariano. Sollecitato un sopralluogo da parte della polizia municipale e area tecnica del comune

E' la stradina secondaria, di servizio e non per questo meno importante che dall'ingresso lato curva dello stadio Silvio Renzulli lungo via Tigli porta agli spogliatoi della struttura e anche ad alcune abitazioni. Oltre a diventare spesso un orinatoio a cielo aperto e non solo, ora come se non bastasse, il passaggio è letteralmente ostruito da erbacce e arbusti. Non si comprende se debba essere il privato o il comune ad intervenire, ma sta di fatto che tra non molto l'accesso verrà completamente bloccato dall'incuria. Viene rivolto un appello a chi di competenza ad intervenire con la massima urgenza prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente. Sollecitato un sopralluogo da parte della polizia municipale e area tecnica del comune.