Ariano: strada saponetta, buche e mancato ripristino Situazione insostenibile nel Rione San Rocco lungo la strada che porta all'ospedale

Ancora un'auto fuori strada lungo la strada saponetta di corso Vittorio Emanuele, ad Ariano Irpino, per intenderci Rione San Rocco, il tratto che dall'imbocco di via Conservatorio porta a via Maddalena. Non bastava l'acqua che ad ogni pioggia allaga le abitazioni. La precarietà dell'asfalto sta arrecando non pochi disagi agli automobilisti in transito e non si contano finora gli incidenti. A tutto questo si sono aggiunte buche profonde che hanno già provocato danni ad alcuni automobilisti.

Altra nota dolente, che dovrà sicuramente affrontare il nuovo assessore ai lavori pubblici e viabiltà che verrà nominato dal sindaco Enrico Franza è il mancato ripristino delle strade dopo i vari interventi effettuati. Un esempio per tutti via Sant'Antonio direzione Martiri. Qui dopo i lavori di scavo per la fibra e cavi elettrici l'asfalto versa in condizioni pessime. Residenti e automobilisti ci hanno segnalato il grave problema che si spera possa essere risolto al più presto. Stesso discorso in via Fontananuova dopo l'ennesima riparazione di un guasto idrico. Servono più controlli e sanzioni.