Polisportiva Grotta: si apre uno timido spiraglio Incontro interlocutorio, nulla di definito al momento

Ci sarebbe l'interessamento di una vecchia gloria del calcio grottese, insieme ad una cordata di imprenditori non locali, a rilevare la Polisportiva Grotta.

È quanto emerso dall'incontro tenutosi presso la Sala "Thomas Meninno" indetto dall'Amministrazione comunale di Grottaminarda proprio per sondare eventuali disponibilità a sostegno della squadra militante nel Campionato regionale di "Eccellenza". All'incontro erano presenti tifosi, vertici societari, un delegato della Figc Campania oltre ai rappresentanti della stessa amministrazione comunale.

«Si è trattato di un incontro interlocutorio - spiega il delegato allo sport, Rocco De Luca - non c'è chiaramente ancora nulla di definito, ma ci auguriamo che si instauri una proficua trattativa che possa approdare ad una soluzione positiva per il prosieguo del campionato del Grotta calcio.

Quello che era il nostro ruolo, ossia di mettere intorno ad uno stesso tavolo la Società uscente con persone interessate ad acquisire la squadra, abbiamo cercato di assolverlo nel migliore dei modi. Ora sta alle parti trattare e trovare un'intesa.

L'amministrazione ed io in prima persona, restiamo in ogni caso disponibili per interloquire ed eventualmente mediare nel caso la Società uscente dovesse ritenerlo utile. Le sorti della squadra ci stanno particolarmente a cuore e come detto in altre occasioni ci auguriamo vivamente che il bellissimo sogno dell'Eccellenza non venga fermato da nulla».