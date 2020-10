Ariano: le notti brave dei minori in centro a tutto alcol Ennesima azione vandalica ai danni del Silos Calvario e non solo

Hanno manomesso gli idranti nel silos parcheggio Calvario e danneggiato alcuni cantieri lungo il corso. Ne sa qualcosa Rosario Vernacchia, tra gli operai del Comune intervenuti come sempre in maniera puntuale per rimettere tutto in ordine.

Ennesima notte di vandalismo in città ad Ariano. Ad agire con ogni probabilità la solita banda di minori che da mesi ha arrecato danni al decoro urbano tra scritte, lampioni in tilt ed altro ancora.

Ma basta farsi un giro in villa comunale, in qualche vicoletto del centro storico e nello stesso parcheggio per rendersi conto di ciò che accade di notte. Stamane lungo alcuni viali sono stata rinvenute a terra numerose bottiglie di alcolici. I locali chiudono rispettando le regole e la movida mostra il meglio di se, indisturbara e tra il menefreghismo più totale da parte delle famiglie.