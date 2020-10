Bar apre alle 5: multa e chiusura. "Resistiamo al Covid" La figlia del proprietario dell'American Bar:abbiamo sbagliato, è dura lavorare ai tempi del covid

Nessuna polemica sterile, ma l’amarezza di vedersi multati. E’ stato chiuso per cinque giorni l’American Bar Patriciello di Mugnano del Cardinale. Il motivo? Il non rispetto delle disposizioni sull'orario di apertura dei bar, previsti dalla recente ordinanza regionale per contenere il rischio di diffusione del coronavirus. Elena Patriciello proprio stamane si sta recando in un ufficio postale di Mugnano del Cardinale per saldare la sanzione ricevuta esattamente all’alba di lunedì. L’apertura anticipata alle 5,15, come certificato dal verbale dei militari,anziché alle sei come previsto dal decreto numero 77 della Regione Campania, ha fatto scattare il provvedimento dei militari. “Abbiamo rimediato una multa di 400 euro (280 gi euro da saldare se pagati entro i primi cinque giorni, ndr) e cinque i giorni di chiusura dell’esercizio”. Commenta con malcelato dispiacere la figlia del proprietario.

“Che dire, abbiamo sbagliato è cosa certa, ma siamo solo degli imprenditori che, come tanti, provano a riprendersi dalla crisi da coronavirus -spiega Elena Patriciello -. Siamo sempre stati ossequiosi della legge, delle disposizioni, ma abbiamo aperto con circa 3 quarti d'ora di anticipo e siamo stati multati.

Il nostro settore, quello della ricezione è il maggiormente danneggiato da continui decreti, che altro non fanno che farci chiudere e subire enormi perdite. Noi proviamo a far quadrare i conti e soprattutto a non licenziare i dipendenti. Facciamo ruotare i lavoratori per mantenere intatti i livelli occupazionali intatti ed è impresa ardua e difficilissima. I militari fanno il loro dovere, ma noi imprenditori siamo alle prese con una crisi economica senza precedenti e le mille difficoltà del fare impresa ai tempi del covid. Una cosa è certa: ci scalda il cuore l’aver sentito l’affetto e vicinanza, la solidarietà di tanti amici e clienti”.

Sulla pagina Facebook del bar i proprietari hanno affisso il verbale ricevuto per evitare ogni dubbio sul perché della chiusura.

“Per tranquillizzare tutti i nostri clienti ed evitare pettegolezzi, teniamo a precisare che: Il locale è stato momentaneamente chiuso, solo ed esclusivamente, perchè è stato aperto alle ore 05:15 invece delle ore 06:00 come richiesto dall'ultima ordinanza della Regione Campania. Alleghiamo il verbale per verifica. Consapevoli del nostro errore ci apprestiamo a rispettare la chiusura per poter riaprire”.