"Faccio tutto questo solo ed esclusivamente per la mia Ariano" Un grande esempio di civiltà dallo stadio Silvio Renzulli. Ecco Paolo De Gruttola

Si è armato di attrezzi e ha ripulito il settore curva dello stadio Silvio Renzulli. La sua seconda casa. E' il grande esempio di civiltà di Paolo De Gruttola, da cittadino, fac totum della Vis Ariano Accadia e tifoso della sua squadra del cuore. Non è la prima volta che Paolo, si è rende protagonista di gesti del genere nella sua città e rione in cui risiede, spesso anche in silenzio e lontano dai riflettori. Da sempre in prima linea nel segnalare problemi e disservizi. Dalla segnaletica, al decoro urbano e vandalismo. Un'attenzione costante per la sua città, senza alcun interesse o medaglie da ricevere. Un'opera semplicemente dettata da cuore e dall'amore profondo verso Ariano. Che sia un esempio per tutti, semplicemente da imitare.