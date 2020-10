La casa dei misteri: attesa per il corto made in Ariano Un progetto sociale e culturale nato a metà maggio 2020, in piena pandemia

Nato a metà maggio 2020, in piena pandemia, il progetto intitolato ‘‘La casa” è un cortometraggio scritto da Ettore Corsano con l’aiuto di Francesco Vitillo, nelle vesti anche di sceneggiatori, supervisionato successivamente da Lorenzo Sicuranza, regista.

Ecco il trailer: https://www.facebook.com/UntitledStudioFilm/videos/685866915669697

Un team di giovani che hanno deciso di prendere il nome di "Untitled Studio", creando un progetto sociale e culturale al fine di comunicare sia con i giovani che con i più anziani attraverso il mondo del cinema.

I risultati del loro lavoro, infatti saranno visibili non solo a cinema ma anche sui social network più importanti, tra cui Instagram (Untitled Studio), Facebook (Untitled Studio) e YouTube (Untitled Studio).

Un grazie viene rivolto in modo particolare a Giuseppe Grasso, il fac totum della compagnia: "Il suo lavoro consiste nel fare il cameraman, videomaker, consigliere. Grazie a lui abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di questo progetto.

Ringraziamo inoltre per la collaborazione, Alessandro Pagliaro e Giulia Giorgione, della compagnia teatrale SulReale di Ariano Irpino per la partecipazione in una delle scene del cortometraggio. Un grande ringraziamento va anche a Hamza Tanane il quale ha contribuito come consigliere e aiutante." L’evento sarà organizzato con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino grazie al sostegno dei vari sponsor.

Il cortometraggio in questione è ambientato in una casa inglese ormai abbandonata del ’95. Parla di un professore e un giornalista, interpretati rispettivamente da Matteo Ciardulli e Vincenzo Ciardullo, che indagano sui suoi misteri. Qui infatti con il passare degli anni sono avvenuti 30 suicidi, molti di questi inspiegabili. Per questo in poco tempo l’abitazione è stata definita "stregata" anche se qualcuno ha deciso di comprarla lo stesso e di abitarci. L’ultimo proprietario l’ha acquistata nel 1994 per poi morire pochi mesi dopo, gettandosi dalla finestra di casa sua. Nessuno ha saputo spiegare il motivo di tale gesto da parte di tutti coloro che hanno abitato li. I suicidi terminano nel 1995, anno cui il massimo esperto di fenomeni paranormali insieme al suo amico e giornalista per una nota puntata televisiva hanno deciso di entrare dentro la casa e scovare i misteri che vi si celano. Riusciranno a scoprire cosa ha di tanto misterioso la casa? Lo scopriremo presto con questo corto ma senz’altro entusiasmante film.

A disposizione, dal 15 ottobre dalle ore 00.00, su you tube, instagram e facebook anche il trailer con qualche piccola scena in anteprima, mentre la data ufficiale di uscita del cortometraggio è prevista per il 31 ottobre 2020.