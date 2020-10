Grottaminarda: Atene replica a Sparta La nota del vice sindaco Marcantonio Spera

Lettera aperta dell'assessore alla Sanità di Grottaminarda per replicare alle sollecitazioni della minoranza consiliare.

"Carissimi cittadini - afferma Marcantonio Spera - risultano apprezzabili le proposte dei rappresentanti dell'opposizione manifestate anche a mezzo stampa. Le dichiarazioni stesse testimoniano per un frontismo comune e bello il paragone con Sparta e Atene che unirono le forze contro i persiani pur essendo profondamente divise.

Noi dell'amministrazione da buoni ateniesi ci ispiriamo tanto al concetto di libertà e democrazia e pertanto saremo aperti ad ogni contributo per combattere la pandemia, ma senza inutili, sterili ed artificiose pretese di supremazia.

Come già detto altre volte, fedeli al mandato, andremo avanti prestando attenzione a chi proporrà consigli e ricette utili al paese e alla causa nello specifico, ma ostili verso chi perseguirà tentativi di sabotaggio e delegittimazione. Democrazia versus oligarchia, partecipazione dei cittadini alla vita politica contro la Verità di pochi. In queste ore di tragici eventi veniamo attaccati sui social, per aver ottenuto solo 70 tamponi per pochi, e non 8.000 per tutti.

Precisando che l'Asl ha disposto gli ultimi tamponi dopo mesi di giornaliera e costante richiesta di puntualità e tempestività nel testare i sospetti, di collaborazione totale nel fronteggiare le avversità collettive e dei singoli, dobbiamo "sospirare" che non è possibile testare tutta la cittadinanza, e ancora più non è possibile testarla ogni giorno, almeno al momento.

Risulterebbe invece utile raccomandare e pretendere comportamenti rispettosi delle regole enunciate dalla filiera istituzionale che va supportata e aiutata in questo difficile momento, senza evocare soluzioni astruse e destabilizzanti. Pertanto preghiamo i proponenti di soccorrere la flotta ateniese a Salamina con vere navi spartane".