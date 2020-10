Primo consiglio comunale targato Franza e saluto di D'Agostino Passaggio di consegne ufficiale tra il sindaco e il commissario straordinario

Dopo la nomina della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Franza, sabato 24 ottobre alle ore 17.00 è stato convocato il primo consiglio comunale della nuova amministrazione. In apertura della seduta prima della fase tecnica e politica e previsto il saluto alla città da parte del commissario straordinario Silvana D'Agostino.

Dopo 10 mesi i banchi della sala consiliare del municipio torneranno ad animarsi, seppur senza la presenza del pubblico a causa del Covid-19. L’accesso sarà infatti consentito solo alla stampa accreditata e alcuni ospiti e sempre nel rispetto delle norme anticontagio. La cittadinanza potrà comunque assistere alla seduta seguendola in streaming sul sito del Comune.

L’ordine del giorno

Il primo ordine del giorno, come consuetudine, vedrà molti “passaggi obbligati”. Verranno infatti convalidati sindaco e componenti del consiglio eletti alle comunali, dopodiché Franza presterà giuramento. Seguiranno le elezioni di presidente e vice presidente del consiglio comunale e la comunicazione da parte del sindaco dei membri della giunta, presentati pochi giorni fa. Segue l’elezione della commissione elettorale comunale.

Intanto a seguito della nomina degli assessori: Carmine Grasso dei Democratici per Ariano (Vice sindaco), Michela Cardinale Movimento Cinque Stelle, Veronica Tarantino Partito socialista, Pasqualino Molinario Ariano Futura e Antonio Ninfadoro esterno di fiducia del sindaco, che a loro volta saranno chiamati a dimettersi da consiglieri comunali, entrano a far parte dell'amministrazione nelle file della maggioranza: Grazia Vallone Democratici per Ariano, Toni La Braca Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Albanese Partito Socialista e Giovanni Marinaccio per Ariano Futura.