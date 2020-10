Topi in casa e infissi rotti: l'sos dalle case popolari La storia di una madre e un figlio e il loro appello accorato

Da Lioni raccogliamo l'sos che arriva dalle case popolari di via Salvo D'Acquisto. Madre e figlio costretti a convivere con feci di topi in casa e infissi rotti. Condizioni di degrado e abbandono che hanno spinto il giovane a dormire in auto ormai da 10 giorni mentre la madre continua a stare in casa nonostante problemi polmonari. L'appello accorato di questa famiglia alle istituzioni preposte ad intervenire quanto prima.