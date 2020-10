L'ultimo saluto a Maria. I funerali nella sua Ariano Da stamane la camera ardente nella chiesa di San Pietro Apostolo

Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Maria Sicuranza, la 52enne di Avellino ma originaria del Tricolle morta domenica, in un tragico schianto sul Raccordo. La salma arriverà stamattina nella chiesa di San Pietro Apostolo, dove amici e parenti potranno darle un ultimo saluto. Ieri nell' obitorio del Moscati e' stata eseguita l'autopsia. Sui social network scorrono ricordi e immagini della professionista 52enne del Gruppo Olio Basso. "Ho perso una sorella" aveva scritto Sabino Basso numero uno dell'azienda in cui per anni Maria e' stata responsabile qualità .

Commovente anche il ricordo de 'I cittadini in Movimento":

“Tra la terra e il cielo, sempre sospeso ai limiti e come a valicare confini: così immagino si senta un motociclista in sella alla sua moto! Una passione” formidabile”, dando all’ aggettivo l’accezione kantiana, detto di ciò che affascina e al contempo terrorizza! … Adrenalina pura prima di qualunque partenza , un saluto che non è un addio ma ha il sentore ogni volta di esserlo, una preghiera silenziosa per non tradire il timore ,se non la paura, e poi … via … al ruggito assordante del rombo dei motori ! È una gara al più roboante, a chi ostenta la carrozzeria più scintillante , la migliore tenuta su strada, la migliore “virata” in curva, con la speranza di essere immortalati con quel “ginocchio a terra” che anche solo di un millimetro scenda più di un altro! … E poisi tenta l’ ennesima impennata augurandosi che vada bene ! …E’ forte quel senso di libertà , il vento in faccia , il volto che sfiora i costoni di roccia a destra e il vuoto del mare a sinistra,ma forse assai più forte e’ la dipendenza che si vive ! … Sì, perché basta un tiepido raggio di sole a farlo saltare in sella! Un motociclista non conosce tempo, pausa, misura, non conosce freno , in balia solo di se stesso ! … E quando lo vedi in bilico tra il blu del mare e l’ azzurro del cielo , quando lo vedi sfrecciare come una saetta, ne ammiri la velocità , ma pensi a quanto timore nasconda quel suo accelerare … come a demonizzare la paura di fermarsi ! … Ma poi ogni viaggio finisce, ogni passeggiata ha un rientro e un caro da avvisare che si è a casa e tutto è andato bene ! E subentra la consapevolezza del pericolo, del rischio corso, la presa di coscienza che per un attimo cede il passo all’ entusiasmo! … Ma l’ indomani si è di nuovo là , con lo stesso fervore , con lo stesso desiderio di cavalcare la sella ! … E ricomincia la corsa che non teme soste ! … E quel tacito accordo fatto solo di sguardi, la solidarietà tra centauri come in un gioco di squadra, una squadra”.