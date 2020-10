Covid, positivi i sindaci di Salza e Vallesaccarda L'annuncio dei primi cittadini

Covid, ancora due sindaci colpiti da virus in Irpinia. I primi cittadini di Vallesaccarda e Salza Irpina sono risultati positivi al corovirus. Preoccupa anche Avellino città dove sono oltre cento i contagiati. Intanto Luigi Cella, sindaco di Salza Irpina, e Franco Archidiacono, primo cittadino di Vallesaccarda hanno comunicato via social di essere rimasti contagiati. Archidiacono ha spiegato alla sua comunità l'importanza di restare a casa. Intanto sale a cinque il numero dei sindaci contagia in Irpinia. Nessuno per fortuna presenta sintomi severi. Oltre a Cella e Archidiacono sono stati aggrediti dal virus anche Caterina Lengua, sindaco di Cervinara, il collega Fausto Picone, fascia tricolore di Candida, e quello di Monteforte Irpino Costantino Giordano. Attualmente sono 1107 i contagiati in Irpinia. Nella lista dei comuni con maggiori casi di infezioni c'e' Mirabella Eclano con 122 casi, segue Cervinara con 114, poi c'e' Avellino con 103. Scorrendo la lista ci sono Avella con 51 casi, Baianob48, Sperone 38, San Martino 35, Grottaminarda 33, Mercogliano 32, Frigento 31, Montella 29, Ariano 27, Rotondi 21. Sono solo i primi comuni in testa alla lista. Sono davvero pochi i comuni ancora Covid free. Tutti gli amministratori invitano i cittadini alla prudenza.