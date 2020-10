Ariano, La Vita: "Subito un aiuto alle nuove povertà" Dall'apposizione una prima richiesta urgente all'amministrazione Franza

"A prescindere dal conferimento delle deleghe ai singoli assessori (siamo ancora in attesa), la Giunta avrebbe potuto, come primo atto del suo insediamento, destinare il residuo dei buoni spesa Covid 19 (circa € 30.000) a coloro che in conseguenza dello stato di crisi sono precipitati in una condizione di nuova povertà." E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale Giovanni La Vita. "L'erogazione dei voucher sociali per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità durante questa fase drammatica doveva e deve essere attuata modificando la delibera del commissario straordinario n. 9 del 31.03.2020 che restringe la platea degli aventi diritto attraverso il limite isee 2019, escludendo di fatto l'ingresso di nuove forme di povertà. Restiamo in attesa di risposte tempestive rispetto all'evoluzione della crisi socio-economica ed ambientale."